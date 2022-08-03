* ИГ — запрещённая в России организация

Баакуба, Ирак, 3 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на блокпост иракской армии в провинции Дияла. Об этом 3 августа сообщает Al-Sumariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По последним данным, нападение произошло в ночь со второго на третье августа на окраине города Кара-Табба. Подразделение вооружённых сил Ирака выдвинулось на помощь атакованному блокпосту, но попало в засаду другого отряда боевиков. В результате подрыва одного из автомобилей армии погибли четверо человек и ещё трое получили ранения. Ещё один военнослужащий погиб на атакованном блокпосту.

Службы безопасности Ирака сообщают, что в провинцию Дияла направляются подкрепления вооружённых сил. Они планируют оцепить район, где произошло нападение и ликвидировать боевиков.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.