Калуга, 3 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Калуге утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвинена в мошенничестве с собственным автомобилем. Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области

Установлено, что обвиняемая продала за 150 тысяч рублей принадлежащее ей транспортное средство гражданину, осуществляющему деятельность по оформлению договоров купли-продажи автомобилей, действующему в интересах жителя Сухиничского района. Автомобиль находился в залоге у микрофинансовой организации по договору, который подсудимая заключила в 2019 году, поэтому она не могла распоряжаться автомобилем без письменного согласия залогодержателя. Женщина сообщила недостоверные сведения об отсутствии обременений на продаваемый автомобиль, получила деньги, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.