Иркутск, , 12:39 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного ухудшилась: по состоянию на 3 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8702 человека (+1 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 299 242 (+219 за сутки), хотя накануне было +77.

Госпитализированы 365 (+12 за сутки). В то же время выздоровели 294 018 пациентов (+112 за сутки).

Ещё 726 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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