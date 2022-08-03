Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Сериал «Чужой», являющийся адаптацией одноимённого хоррора Ридли Скотта, обновил свой статус. Об этом 2 августа сообщило издание Deadline.

«Чужой Завет» Постер

Так, съёмки шоу начнутся в начале 2023 года, а его премьера, вероятно, состоится в 2024-м. Также ожидается, что сериал станет «сочетанием из ужаса оригинального фильма 1979 года и экшена, присутствовавшего в сиквеле картины».

Напомним, продюсером сериала «Чужой» является Ридли Скотт. События шоу развернутся до появления Эллен Рипли (Сигурни Уивер), являющейся главной героиней оригинальной франшизы.

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