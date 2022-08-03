Москва, 3 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 3 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 5 720 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 2 955 случаев больше аналогичного показателя 2 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 2 765 человек, а днём ранее — у 3 062 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусом.