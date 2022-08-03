Рига, 3 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В крупном многоквартирном жилом доме столицы Латвии местная управляющая компания провела эксперимент по уменьшению температуры горячей воды с целью экономии теплоэнергии. Об этом сообщил Telegram-канал BaltNews.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вода из крана

Эксперимент был начат в августе нынешнего года, но его пришлось срочно останавливать после огласки. Как выяснилось, у жильцов многоквартирного дома не только не спросили мнения, хотят ли они понижения температуры горячей воды, но и не предупредили о рисках для здоровья.

В управляющей компании заявили, что хотели экспериментально в течение августа снизить температуру всего на 5 градусов, подсчитать сколько жильцы смогут сэкономить и потом это с ними обсудить.

Инспекция здравоохранения Латвии в ответ на запросы группы жильцов предупредила организаторов эксперимента, что самостоятельное, не согласованное со специалистами решение могло привести к размножению бактерий легионелл, вызывающих воспаление легких.

После публикаций в местных СМИ и скандала эксперимент было решено остановить.