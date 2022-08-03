Джакарта, 3 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Командующий вооруженными силами Индонезии Андика Перкаса опроверг предположение о том, что военные учения Super Garuda Shield 2022 с участием десятка стран направлены на противодействие влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Абсолютно ничего, потому что это в 16-й раз, и мы всегда проводим учения, независимо от ситуации», — заявил Андика Перкаса.

Командующий вооруженными силами согласился с американским коллегой в том, что военные учения стали результатом заинтересованности стран Индо-Тихоокеанского региона в совместных тренировках.

Индонезия ранее проводила военные учения с Китаем в 2012 и 2013 годах.

Super Garuda Shield 2022 — это довольно масштабные учения между Индонезией и дружественными странами Индо-Тихоокеанского региона с участием 4337 человек личного состава.

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