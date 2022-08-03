Махачкала, 3 августа 2022, 12:35 — REGNUM В Дагестане предпринимают меры после трагического случая в Цунтинском районе, где волк, напавший на детей, загрыз одного из мальчиков и ранил другого. В район направлены специалисты минприроды, которые будут вести отстрел хищных животных с целью уменьшения их численности. При этом также будут приняты меры по отбору биопроб у добытых животных, чтобы установить причину их агрессивности. Уже убиты более десяти шакалов.
В ведомстве также отметили, что ежегодно численность поголовья хищников отслеживается с целью регулирования их поголовья и выдаются разрешения на их отстрел. В 2021 году было добыто около 700 особей. В 2022 году выдано 365 разрешений на отстрел волков, шакалов и лисиц.
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