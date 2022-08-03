Махачкала, , 12:35 — REGNUM В Дагестане предпринимают меры после трагического случая в Цунтинском районе, где волк, напавший на детей, загрыз одного из мальчиков и ранил другого. В район направлены специалисты минприроды, которые будут вести отстрел хищных животных с целью уменьшения их численности. При этом также будут приняты меры по отбору биопроб у добытых животных, чтобы установить причину их агрессивности. Уже убиты более десяти шакалов.

Волк raincarnation40

«Минприроды РД в Цунтинский район направлена группа егерей и охотоведов, которая будет заниматься уменьшением численности особей волков в данном районе. У всех добытых животных будут отобраны пробы биоматериала для направления на лабораторные исследования в целях установления причин такого нехарактерного поведения волков в летний период, когда отсутствует дефицит естественной кормовой базы», — говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии.

В ведомстве также отметили, что ежегодно численность поголовья хищников отслеживается с целью регулирования их поголовья и выдаются разрешения на их отстрел. В 2021 году было добыто около 700 особей. В 2022 году выдано 365 разрешений на отстрел волков, шакалов и лисиц.

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