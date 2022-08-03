Авдеевка, Украина, 3 августа 2022, 12:35 — REGNUM Союзные силы продолжают разрушать укрепрайон ВСУ в Авдеевке, он может быть взят в течение месяца, написал в своем телеграм-канале 3 августа военкор Юрий Котенок.
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«Грызем потихонечку гранит Авдеевки. Очень хорошо, на удивление, работает артиллерия — такого давно не было. Держим кулаки, что в августе авдеевский укреп возьмём, отодвинем от Донецка этих петухов, которые население в открытую терроризируют», — отметил Котенок.
В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, именно отсюда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов народных республик.