Авдеевка, Украина, , 12:35 — REGNUM Союзные силы продолжают разрушать укрепрайон ВСУ в Авдеевке, он может быть взят в течение месяца, написал в своем телеграм-канале 3 августа военкор Юрий Котенок.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Грызем потихонечку гранит Авдеевки. Очень хорошо, на удивление, работает артиллерия — такого давно не было. Держим кулаки, что в августе авдеевский укреп возьмём, отодвинем от Донецка этих петухов, которые население в открытую терроризируют», — отметил Котенок.

В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, именно отсюда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов народных республик.