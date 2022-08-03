Москва, 3 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Спецоперация на Украине дает широкие возможности для самоопределения России в качестве одного из глобальных центров, сообщил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

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«России пора вернуться к самой себе. Осознать себя в качестве исторического ядра самобытной цивилизации, крупнейшей евразийской и Евро-Тихоокеанской державы, одного из сильнейших геополитических центров мира», — написал дипломат в статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

Он добавил, что специальная военная операция дает для такого самоопределения широкие возможности. Возвращение к себе невозможно без хорошо продуманной идейной мобилизации государства и общества, это также необходимое условие результативной внешней политики после выхода из-под всех форм зависимости от Запада, отметил Дробинин.

«Без преувеличения можно сказать, что специальная военная операция стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене», — пишет дипломат.

Расклад будет во многом зависеть от хода военных действий, изменений в структуре мировой экономики и параметров политического урегулирования конфликта, подчеркнул он.

«Когда-нибудь этот пазл сложится. А пока сама судьба опять поставила Россию в положение одного из основных творцов мировой истории», — заключил Дробинин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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