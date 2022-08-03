Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции лечатся амбулаторно и в городских стационарах более 9,8 тыс. инфицированных, при этом большая их часть находится дома. Об этом сообщил 3 августа председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в течение трех последних недель отчетливо отмечается увеличение заболевших COVID-19.

«Минимальные показатели на плато были около 200 человек. Сейчас регистрируем более 1,7 тыс. ежедневно, что, естественно, отражается на нагрузке системы здравоохранения, — отметил чиновник. — На амбулаторном и стационарном лечении находятся более 9,8 тыс. зараженных коронавирусом. Больше всего на амбалаторном —8,8 тыс. пациентов».

Также Лисовец заметил, что с внебольничной пневмонией и ОРВИ в Петербурге находятся более 21 тыс. человек.

В свою очередь в городском управлении Роспотребнадзора отметили, что рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. У большинства инфицированных отмечаются симптомы ОРЗ, однако у многих инфекция протекает в бессимптомной форме.

«Пока нет колоссального роста внебольничных пневмоний которые наблюдались ранее», — указала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

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