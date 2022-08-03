Суэц, Египет, 3 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Осама Рабие, глава управления Суэцкого канала, сообщил о резком росте доходов от судоходства. Об этом 3 августа сообщает Dostor со ссылкой на заявление чиновника.

M.government.ru Суэцкий канал

По его словам, по итогам июля канал зафиксировал самый высокий объём перевозок: 125.1 миллионов тонн — на 25,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Он отметил, что чистая прибыль судоходства за месяц составила $704 млн, что является рекордом за всё время существования Суэцкого канала. За месяц через канал в оба направления прошло 2103 судов по сравнению с 1670 судами в прошлом году.

Журналисты связывают рост перевозок через Суэцкий канал резким увеличением объёма поставок топлива из стран Персидского залива в Европу.