Иркутск, , 12:32 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 3 августа известило о новом случае мошенничества в Братске.

Мошенник Metapop.com

В дежурную часть отдела полиции №2 обратилась 60-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные лица обманным путём оформили на неё кредит в размере 1 млн рублей и похитили сбережения в сумме 340 тысяч с личного счёта. В результате пожилая женщина не только лишилась личных сбережений, но и оказалась в долгах.

По словам заявительницы, в телефонном разговоре неизвестная девушка представилась сотрудником службы поддержки сотового оператора. Она рассказала, что на номер телефона потерпевшей, якобы, подключена платная услуга переадресации, чем в корыстных целях могут воспользоваться мошенники.

Чтобы отключить нежеланную услугу и избежать неприятностей, звонившая убедила потерпевшую назвать ей код из смс-сообщения. Это позволило злоумышленникам получить удаленный доступ к управлению личным кабинетом онлайн банка жертвы и похитить ее денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля ГУ МВД РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жителя Барнаула, совершившего серию мошенничеств в Братске.

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