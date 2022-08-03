Иркутск, 3 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 3 августа известило о новом случае мошенничества в Братске.

Metapop.com Мошенник

В дежурную часть отдела полиции №2 обратилась 60-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные лица обманным путём оформили на неё кредит в размере 1 млн рублей и похитили сбережения в сумме 340 тысяч с личного счёта. В результате пожилая женщина не только лишилась личных сбережений, но и оказалась в долгах.

По словам заявительницы, в телефонном разговоре неизвестная девушка представилась сотрудником службы поддержки сотового оператора. Она рассказала, что на номер телефона потерпевшей, якобы, подключена платная услуга переадресации, чем в корыстных целях могут воспользоваться мошенники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля ГУ МВД РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жителя Барнаула, совершившего серию мошенничеств в Братске.

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