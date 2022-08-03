Вена, 3 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Австрийские медики призвали обеспечить им защиту, после того как врач, которая несколько месяцев получала угрозы от противников вакцинации и отрицателей COVID-19, покончила с собой. Об этом сообщают местные СМИ.

У врача

Лиза-Мария Келлермайр была найдена мертвой в ее кабинете в общине Зеевальхен-ам-Аттерзее в пятницу 29 июля. Прокуроры сообщили СМИ, что нашли три предсмертные записки и не планируют проводить вскрытие.

В начале августа ее смерть вызвала волну демонстраций с призывами ужесточить законы против травли и облегчить преследование виновных в других странах ЕС, так как по меньшей мере двое из угрожавших Келлермайр смертью прибыли из Германии.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен возглавил акции памяти, призвав положить конец «этому запугиванию и нагнетанию страха».

Друзья, семья и пациенты описывали Келлермайр как заботливого и простого в общении врача, которая жила ради своей работы. Келлермайр также была горячим сторонником вакцин.

Однако после того, как в ноябре 2021 года антипрививочники и противники ограничительных антиковидных мер окружили клинику, где работала Келлермайр, и заблокировали главный вход, к которому подъезжали машины скорой помощи, врач резко выразилась по этому поводу в соцсети, чем вызвала против себя волну ненависти со стороны конспирологов.

Келлермайр обратилась в полицию с просьбой обеспечить ей защиту, но, по ее словам, ее не восприняли всерьез, и она наняла охранника, который стоял возле клиники и проверял пациентов перед входом. По утверждению охранника, он несколько раз отнимал у приходящих ножи.

В июне 2022 года Келлермайр заявила, что потратила 100 000 евро на меры безопасности, а в июле была вынуждена закрыть свою практику.

В своем последнем интервью австрийской газете Der Standard Келлермайр сказала, что чувствует себя брошенной австрийским государством. «То, что случилось со мной, может случиться с любым гражданином, который не очень известен или не имеет хороших связей», — сказала она.

Между тем полиция Германии сообщила, что они не смогли принять меры против человека, который посылал ей угрозы, потому что его сообщения отправлялись из даркнета и найти его невозможно.

Однако репортеры из Der Standard заявили, что им не составило труда отследить подозреваемого в районе Берлина и идентифицировать его как неонациста. Журналистам также удалось выйти на след человека из Верхней Баварии, который угрожал поставить Келлермайр перед «народным трибуналом», обвиняя ее в измене.