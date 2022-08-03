Уфа, 3 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

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По предварительной информации, днем 2 августа на 1546 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск 52-летняя жительница Уфы, сидя за рулем автомобиля «Рено Каптюр» совершила касательное столкновение со встречным грузовиком «Ман», а после столкнулась со встречной автомашиной «Лифан Солано».

«В результате аварии 35-летняя женщина, водитель «Лифан», от полученных травм скончалась. Её 12-летний сын и 10-летняя дочь госпитализированы. Водитель «Рено» и её два пассажира, 35-летняя женщина и 15-летняя девочка, также доставлены в медучреждение», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.