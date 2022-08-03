Сеул, 3 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 446 человек. Об этом 3 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По состоянию на 00:00 3 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 088 307 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 367 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 652 613 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3615 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 473 523 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 101 590 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 5 691 964 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 119 922 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до20 052 305.

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