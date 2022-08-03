Москва, , 12:30 — REGNUM Мечтают посетить озеро Байкал треть жителей России (33%), Крым — 28%, Санкт-Петербург — 27%. Такие результаты опроса представил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Байкал

Желают побывать в Сочи и на курортах Краснодарского края 24%, на Алтае — 24%, в Карелии — 18%, на Камчатке и на Северном Кавказе – по 14%.

Проехать по городам Золотого кольца мечтают 13%, побывать в Москве — 10%, в Калининградской области — 9%, в городах Поволжья - 8%. Русский север (Мурманск, Архангельск, Соловки и т. д.) привлекает 7% граждан.

Опрос проведён 12–24 июля 2022 года в 104 населённых пункта. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, заявили, что никогда не отдыхали за границей 69% жителей России.

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