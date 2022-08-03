Рига, 3 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Учитывая историческую политику стран Прибалтики (от тезиса о правопреемстве к довоенным государствам до оправдания союза с Гитлером), Латвия, Литва и Эстония должны быть объявлены Россией вражескими государствами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 августа, комментируя решение комиссии парламента Латвии.

Прибалтика. Флаг

Как сообщалось ранее, комиссия по иностранным делам парламента Латвии признала действия России на территории Украины «терроризмом», а саму Россию — «страной, поддерживающей терроризм». Решение комиссии должно быть утверждено на заседании парламента, оно может состояться 11 августа.

Читайте также: В парламенте Латвии признали Россию «страной, поддерживающей терроризм»

«Само по себе решение комиссии по иностранным делам латвийского парламента о признании действий нашей страны на Украине «терроризмом», а её самой — «страной, поддерживающей терроризм», не имеет для нас никаких последствий. И даже если оно будет утверждено сеймом Латвии, это будет не более чем пустой звук. Тем не менее в этом политическом ходе, предпринятом Ригой, есть над чем задуматься, в том числе вырабатывая реакцию на него.

Первое, что обращает на себя внимание, — это связь между позицией латвийских депутатов и недавней резолюцией Сената США с призывом к Госдепартаменту признать Россию «страной — спонсором терроризма». Похоже, что через сейм Латвии запущен пробный шар, за которым будут внимательно следить и в США, и в ЕС. Соответственно, реакция нашей страны, если такое решение латвийского парламента состоится, должна быть предельно жёсткой.

В этой связи, однако, надо отметить, что политика Москвы в отношении Риги, как и соседних Вильнюса и Таллина, все последние десятилетия за исключением пяти-семи лет на рубеже тысячелетий была слабой. Она не способствовала формированию ни крепкой русской общины в этих странах, ни пророссийской части элит, ни реального желания бизнеса давить на политиков с целью сохранения возможностей зарабатывать на торговле и экономических связях с нашей страной. Другими словами, рычагов влияния на Латвию у нас сегодня немного. Но они есть, и их следует использовать по максимуму.

Если же говорить о политико-пропагандистском ответе, то он, на мой взгляд, очевиден. Уже не первый год я пишу о том, что, учитывая их историческую политику от тезиса о правопреемстве к довоенным государствам до оправдания союза с Гитлером и разрушения памятников Красной Армии, Латвия, Литва и Эстония должны быть объявлены Россией вражескими государствами в соответствии со статьей 107 Устава ООН, которая гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям», — отметил Михаил Демурин.