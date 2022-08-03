Москва, 3 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Вооружёнными силами (ВС) РФ за время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины были уничтожены в общей сложности 261 самолёт, 145 вертолётов, а также 4231 танк и другие боевые бронированные машины. Об этом 3 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня», — сказал он.

Помимо того, Конашенков добавил, что, кроме этого, в ходе спецоперации на Украине российские военные уничтожили в общей сложности 3242 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских боевиков, а также перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» ВСУ.