Москва, 3 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады и 65-й механизированной бригады. Об этом 3 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«За сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Весёлая Долина Донецкой Народной Республики и 65-й механизированной бригады в районе Юльевки Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Варваровка Николаевской области, Артёмовск, Водяное, Очеретино Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в районе Галициново Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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