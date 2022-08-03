Москва, 3 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В ближайшее время в России не приходится ждать заметного роста строительного сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил доцент кафедры безопасности СЗИУ РАНХиГС Александр Пастухов. Так он прокомментировал информацию о 40-процентном сокращении производства лифтов в России в первой половине 2022 года.

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«Динамика производства лифтов в России зависит от объемов жилищного строительства, возможности собственников жилья увеличить свои затраты на ремонт уже действующих лифтов, эффективности менеджмента лифтостроительных компаний, а также государственной политики по стимулированию отечественного бизнеса. Ожидать заметного роста строительного сектора в ближайшее время не стоит, а у собственников жилья денег явно не прибавилось, — сказал Пастухов. — Однако уходящие западные компании оставляют свои производственные мощности и компетенции в России. И здесь у российских производителей лифтов появляется возможность расширить свое присутствие на рынке РФ. Также появляются варианты дальнейшего функционирования бизнеса: за счет альтернативного импорта (поставок лифтового оборудования из стран Азии, организации там производства нужных узлов и деталей) или полного импортозамещения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ стабилизируются и восстановятся объемы производства лифтов.