Уфа, 3 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Разрядчик боеприпасов, который получил тяжелые ранения в результате детонации снаряда в поселке Урман Иглинского района Башкирии, утром 3 августа скончался в городской клинической больницы Уфы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

Ранее сообщалось о том, что 29 июля в ходе проведения плановых работ по утилизации боевых снарядов на территории бывшей военной части №67 684 произошел взрыв боеприпаса диаметром 130 мм.

В результате разрядчик боеприпасов 1981 года рождения получил ранения.