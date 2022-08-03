Якутск, 3 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Мужчина, выбросивший щенка с балкона четвёртого этажа в якутском городе Мирный, стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными. Оно возбуждено по результатам исследования причин смерти его питомца, сообщил 3 августа телеграм-канал управления МВД по республике.

Щенок

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Мужчина сбросил щенка с балкона 27 июля. Собака, которой было три недели, помешала ему отдыхать тем, что скулила. Ветеринарная судебная экспертиза подтвердила, что причиной гибели животного стала черепно-мозговая травма. Щенок погиб из-за падения с высоты.

Дело возбуждено по статье 245 УК РФ («жестокое обращение с животными»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в полицию Находки в Приморье обратилась женщина и заявила, что её сосед выбросил 5-месячного щенка с балкона пятого этажа. Было возбуждено уголовное дело.