Село Волчиха, Алтайский край, 3 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 3 августа известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Волчихинского района, развращавшего ребёнка.

Педофил

По данным следствия, в феврале 2022 года в одном из сел Волчихинского района обвиняемый, будучи совершеннолетним, вступил в интимные отношения с 12-летней школьницей. Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию — это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года жителя Саратовской области признали виновным в преступлении против половой свободы и неприкосновенности 13-летней девочки. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Читайте также: Житель Саратовской области получил 3,5 года за интимную связь с ребёнком