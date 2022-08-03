Москва, , 12:20 — REGNUM Федерация хоккея на траве России (ФХТР) остаётся членом Международной федерации хоккея на траве (FIH) и Европейской федерации хоккея на траве (EHF). Об этом 3 августа заявил президент ФХТР Антон Мороз.

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По его словам, 1 марта FIH, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), отстранила сборную России от чемпионата мира среди юниорок. Участие российских команд в других турнирах под эгидой FIH в 2022 году не планировалось.

Кроме того, EHF отстранила на 2022 и 2023 годы российских спортсменов от участия во всех мероприятиях.

«При этом членство ФХТР в указанных организациях не приостановлено, взаимодействие продолжается в рабочем порядке», — заявил Мороз.

Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.