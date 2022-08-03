Нальчик, , 12:19 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечен канал поставки наркотических средств в республику из стран ближнего зарубежья. При получении посылки с препаратами, содержащими в своем составе сильнодействующее вещество, была задержана жительница одной из республик Средней Азии, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

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В ходе совместной операции с участием полицейских, сотрудников Минераловодской таможни и управления ФСБ России по Южному военному округу иностранку задержали в одном из отделений связи с посылкой весом 380 граммов, в который находились запрещенные препараты. Злоумышленница планировала торговать ими на территории РФ.

Раннее был зафиксирован факт сбыта 22-летней подозреваемой более 18 г сильнодействующего вещества. По итогам оперативных мероприятий было возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.