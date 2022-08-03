Ульяновск, , 12:19 — REGNUM В Ульяновской области суточное количество вылечившихся от ковида и число заразившихся коронавирусом осталось примерно на одном уровне. Новых жертв пандемии нет. Это следует из сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 2 августа, всего в Ульяновской области официально выявлено 204 404 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2 августа заболели 35 человек, 1 августа — 31 житель.

Вылечились от ковида 199 298 пациентов, из них 1 и 2 августа выписаны соответственно 27 и 24 человека. Доля выздоровевших составляет 97,45%.

Количество госпитализаций чуть возросло: 1 и 2 августа направлены на лечение в ковид-стационары шесть и восемь больных ковидом соответственно.

Новых жертв пандемии нет с 23 июля. Напомним, что всего от ковида умерли 4725 жителей Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области рассмотрен план повышения доступности медицинской помощи жителям Базарносызганского и Барышского районов. Он предполагает объединение данных учреждений здравоохранения.

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