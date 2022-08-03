Ульяновск, 3 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное количество вылечившихся от ковида и число заразившихся коронавирусом осталось примерно на одном уровне. Новых жертв пандемии нет. Это следует из сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 2 августа, всего в Ульяновской области официально выявлено 204 404 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2 августа заболели 35 человек, 1 августа — 31 житель.

Вылечились от ковида 199 298 пациентов, из них 1 и 2 августа выписаны соответственно 27 и 24 человека. Доля выздоровевших составляет 97,45%.

Количество госпитализаций чуть возросло: 1 и 2 августа направлены на лечение в ковид-стационары шесть и восемь больных ковидом соответственно.

Новых жертв пандемии нет с 23 июля. Напомним, что всего от ковида умерли 4725 жителей Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области рассмотрен план повышения доступности медицинской помощи жителям Базарносызганского и Барышского районов. Он предполагает объединение данных учреждений здравоохранения.

Подробнее: В Ульяновской области обсудили план повышения доступности медпомощи