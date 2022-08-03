Москва, 3 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Уничтожение более 50 украинских националистов стало результатом высокоточного удара ВКС России в районе населённого пункта Николаевка в ДНР. Об этом сообщает 3 августа Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Удар был нанесён по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

«Уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники», — указано в сводке военного ведомства за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российским высокоточным оружием в районе Николаева были уничтожены до 250 иностранных наёмников, которые участвовали в военных действиях на стороне Украины.

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