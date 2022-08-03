Москва, 3 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских боевиков, а также перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» ВСУ. Об этом 3 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также за это время российские ПВО перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» украинских нацистов в районе Чернобаевки Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа Вооружённые силы (ВС) РФ в рамках контрбатарейной борьбы подавили два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», три взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 в Донецкой Народной Республике (ДНР)