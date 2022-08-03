Артём, Приморский край, , 12:16 — REGNUM В Кневичах Артемовского городского округа в Приморском крае построят центр культурного развития.

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«С такой просьбой к президенту страны обратились местные жители. Как решается вопрос, 3 августа проверили в рамках работы мобильной приёмной Владимира Путина вместе с начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Максимом Травниковым.

Проект уже прошёл экспертизу. И за два ближайших года Артемовский городской округ должен построить новый дом культуры с лифтом, парковкой и благоустроенной территорией. Будем контролировать работы», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, жительнице Белогорска в Приамурье помогли получить жильё взамен признанного аварийным в декабре 2017 года. Амурчанка обратилась на прямую линию президента России Владимира Путина.