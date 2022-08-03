Казань, , 12:16 — REGNUM В Татарии за последние сутки коронавирус выявили у 49 человек, накануне заболели 45 граждан. В ковид-стационары госпитализированы 42 пациента, сообщает 3 августа общероссийский оперативный штаб.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 153 990 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 150 456 пациентов, скончались 1996 человек. За сутки выписали семь пациентов, количество умерших от COVID-19 не изменилось.

ИА REGNUM ранее сообщало, Роспотребнадзор рекомендует, чтобы не заразить коронавирусом, при плохом самочувствии необходимо избегать контакта с окружающими. Если человек заболел, лучше остаться дома. Но при этом не заниматься самолечением, а вызвать врача.

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