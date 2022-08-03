Севастополь, 3 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Решение о проведении парада в День ВМФ в военной зоне было ошибочным. Об этом 3 августа в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Mil.ru Корабли Черноморского флота в Севастополе

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«Насколько это большая репутационная и имиджевая потеря для нашего флота? На мой взгляд, здесь проблема в другом: не нужно организовывать парады в военной зоне. Это была исходная ошибка», — заявил эксперт.

По мнению политолога, было очевидно, что украинская сторона постарается сорвать празднование Дня военно-морского флота.

Напомним, что ранее штаб Черноморского флота ВМФ России был атакован с помощью беспилотника, сбросившего гранату РГД-25, в результате чего оказались ранены пять человек.