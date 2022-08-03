Керчь, Крым, , 12:12 — REGNUM Второй дополнительный пассажирский поезд № 587/588 сообщением Керчь — Москва назначен на период с 11 августа по 10 сентября, продажа билетов открывается с 3 августа. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым. Решение принято в целях удовлетворения спроса на поездки в Крым.

Вагон пассажирского поезда Таврия Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый поезд из Керчи отправится 11 августа, из Москвы отправление назначено на 15 августа. В составе поезде будет 15 вагонов, купейные и плацкартные.

Поезд № 195/196 по маршруту Москва — Керчь был назначен с 27 июня. Пассажирам предлагается три варианта билетов — проезд по железной дороге, проезд по мультимодальному маршруту «Поезд + автобус» Керчь – Алушта и Керчь- Ялта.

Благодаря запуску нового поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14 500 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 августа, Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в Крым — пока до 11 августа. Вместе с тем, по данным, которые привёл ранее глава региона Сергей Аксёнов, около 80% гостей в Крым приезжают автотранспортом, около 20% — пользуются железными дорогами.