Пенза, 3 августа 2022, 12:12 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки выявили 54 новых носителя коронавируса. Всего зарегистрировано 189 302 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает 3 августа общероссийский оперативный штаб.
Выздоровели за время пандемии 182 586 человек, из них за сутки выписали 22 пациента.
В областные ковид-стационары 2 августа госпитализировали 16 человек.
От последствий заражения коронавирусом скончались 5996 человек, за сутки умерли два пациента.
ИА REGNUM ранее сообщало, для профилактики заражения коронавирусом в Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию или ревакцинацию, мыть руки с мылом и использовать защитную маску в местах скопления людей.
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