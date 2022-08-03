Пенза, , 12:12 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки выявили 54 новых носителя коронавируса. Всего зарегистрировано 189 302 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает 3 августа общероссийский оперативный штаб.

Стоп COVID-19 Https://pixabay.com

Выздоровели за время пандемии 182 586 человек, из них за сутки выписали 22 пациента.

В областные ковид-стационары 2 августа госпитализировали 16 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5996 человек, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, для профилактики заражения коронавирусом в Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию или ревакцинацию, мыть руки с мылом и использовать защитную маску в местах скопления людей.

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