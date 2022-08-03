Рязань, , 12:13 — REGNUM В Рязани в День железнодорожника откроется «город мастеров» основных железнодорожных профессий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе администрации города.

Тренажёр для машиниста Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Мероприятия в честь профессионального праздника пройдут 5 августа на Лыбедском бульваре. Гости познакомятся с тематическими выставками — старинным обмундированием железнодорожников и современными технологиями. С помощью VR-тренажеров посетители узнают, как работает современная железная дорога, попробуют себя в роли машиниста или составителя поездов.

Для детей предусмотрены викторины и конкурсы с призами, фотозоны.

Торжественная часть праздника начнётся в 14:00.