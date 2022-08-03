Рязань, 3 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Рязани в День железнодорожника откроется «город мастеров» основных железнодорожных профессий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе администрации города.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Тренажёр для машиниста

Мероприятия в честь профессионального праздника пройдут 5 августа на Лыбедском бульваре. Гости познакомятся с тематическими выставками — старинным обмундированием железнодорожников и современными технологиями. С помощью VR-тренажеров посетители узнают, как работает современная железная дорога, попробуют себя в роли машиниста или составителя поездов.

Для детей предусмотрены викторины и конкурсы с призами, фотозоны.

Торжественная часть праздника начнётся в 14:00.