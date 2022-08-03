Джакарта, 3 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Сараево поощряет расширение двустороннего торгового и туристического сотрудничества между Индонезией и Боснией и Герцеговиной, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

Эти усилия являются вкладом в улучшение экономических условий после пандемии COVID-19 для обеих стран.

В рамках мероприятия Indonesian Weekend 2022, которое пройдет в течение двух дней, начиная с 29 августа, Индонезия представит в Боснии и Герцеговине индонезийские продукты, кофе, а также танцевальные номера и музыкальный ансамбль.

Мероприятие Indonesian Weekend 2022 также является демонстрацией ведущих экспортных товаров Индонезии для жителей Боснии и Герцеговины, особенно предпринимателей и деловых людей в городе Сараево.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече с представителями межправительственной комиссией Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по правам человека подчеркнула важность защиты прав человека.