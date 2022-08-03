Москва, , 12:09 — REGNUM За прошедшие 24 часа Вооружённые силы (ВС) РФ в рамках контрбатарейной борьбы подавили два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», три взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтёрское, Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский район Донецка снова был обстрелян из артиллерии киевскими боевиками.