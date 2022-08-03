Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Руководство Национального банка Грузии приняло решение оставить без изменений ставку рефинансирования на уровне 11%. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«По предварительным данным, в первом полугодии экономика выросла на 10,5%. Инфляционные риски усиливаются еще и тем, что на фоне последовательных шоков инфляция длительное время отклонялась от целевого уровня», — говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что в стране растёт экономическая активность. Это объясняется резким ростом объёмов денежных переводов, восстановлением туризма и притоком кредитных средств. До 11% ставку рефинансирования подняли 31 марта, объяснив это антироссийскими санкциями.

Напомним, ранее руководитель Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что благоприятное влияние на экономику оказал многократный рост объёма денежных переводов из России. Но он считает это явление временным.

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