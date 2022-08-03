Кабул, , 12:09 — REGNUM Сборная Афганистана по футболу до 19 лет отправилась в столицу Таджикистана для участия в чемпионате Центральной Азии.

Футбол John Fischer

По сообщению информационного агентства «Шафакна», соревнования пройдут в Душанбе с 5 по 12 августа с участием команд из Афганистана, Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Киргизии.

Согласно источнику, сборная Афганистана 5 августа в стартовом матче сыграет с командой Киргизии.

Следующие три игры сборная Афганистана проведёт с командами Таджикистана, Ирана и Узбекистана соответственно.