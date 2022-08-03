Чебоксары, 3 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Чувашии резко возросло суточное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Соответствующие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 2 августа, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 82 378 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 2 августа заболели 58 человек. Напомним, что сутками ранее, 1 августа, заражение коронавирусом подтверждено у 32 жителей республики.

Вылечились от ковида 77 233 пациента, из них 2 августа выписаны 29 человек. Доля выздоровевших превышает 93,75%.

Суточное число госпитализаций снизилось: 1 августа попали на лечение в больницы 19 ковид-пациентов, 2 августа — 7 больных.

Новых жертв пандемии нет с 7 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии в Чувашии стали 4653 ковидных больных.