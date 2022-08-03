Благодарный, Ставропольский край, , 12:07 — REGNUM В Ставропольском крае устанавливают причину дорожного происшествия, в котором пострадала полуторагодовалая девочка. Ребенок играл один, без присмотра взрослых и внезапно выскочил на проезжую часть, где попал под колеса автомобиля. В настоящее время девочке оказывают помощь в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорога Alan Levine

«На ул. Московской 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» допустил наезд на полуторагодовалую девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги. В результате ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Установлено, что девочка играла на улице вблизи проезжей части дороги без контроля со стороны взрослых», — сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 1 августа утром в городе Благодарном. По данному факту собран материал в отношении родителей несовершеннолетний о неисполнении ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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