Благодарный, Ставропольский край, 3 августа 2022, 12:07 — REGNUM В Ставропольском крае устанавливают причину дорожного происшествия, в котором пострадала полуторагодовалая девочка. Ребенок играл один, без присмотра взрослых и внезапно выскочил на проезжую часть, где попал под колеса автомобиля. В настоящее время девочке оказывают помощь в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Инцидент произошел 1 августа утром в городе Благодарном. По данному факту собран материал в отношении родителей несовершеннолетний о неисполнении ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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