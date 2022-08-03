Нижний Новгород, 3 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В нижегородский арбитраж поступил крупный финансовый иск, ответчиком в котором выступает АО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Заявление ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В базе суда иск от ФГУП «Администрация гражданских аэропортов аэродромов» появился 1 августа 2022 года. Сумма требований составляет 67 535 936,36 рубля.

Детали дела пока не сообщались.

Помимо этого, на 12 августа 2022 года намечено ещё одно заседание — «о взыскании 19 763 228 рублей 3 копеек неосновательного обогащения в виде арендной платы за период с 05.01.2018 года по 20.06.2019 года за пользование объектами». Спор касается использования десяти объектов.