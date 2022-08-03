Канберра, , 12:07 — REGNUM Экономист Крис Ричардсон считает, что сейчас созрели все предпосылки для того, чтобы экономика Австралии «начинала замедляться» из-за очередного повышения процентных ставок в стране. Об этом он рассказал 3 августа в эфире телеканала Nine News.

Рост экономики Pixabay.com

По его мнению, безработица в Австралии, которая находится сейчас на рекордно низком уровне, не столкнется с катастрофическим ростом, но поднятие процентных ставок «проявится как усиление боли» для держателей ипотечных кредитов.

«Банк должен напрячься, чтобы объясниться с австралийцами», — сказал Ричардсон, комментируя решения Резервного банка Австралии о поднятии ключевой ставки.

Напомним, что 2 августа регулятор поднял ее четвертый месяц подряд. Сейчас ставка наличности составляет 1,85%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии банки начали поднимать ставки по кредитам