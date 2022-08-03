Москва, 3 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Косово является полигоном для работы «чёрных» трансплантологов в период вооружённого конфликта в регионе. Об этом 3 августа. в утренней программы на радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

По её мнению, Косово — это территория, где людей заживо препарировали, вынимая внутренние органы для продажи людям на Западе, которые стояли в очереди на операции по пересадке органов.

«Эти органы начали получать тогда, когда Косово превратилось в страшную чёрную дыру. В этой дыре исчезали люди, их не просто убивали, а убивали для продажи их внутренних органов», — пояснила Захарова.

ИА REGNUM сообщало ранее, США и Евросоюзу следует отказаться от поощрения приштинских радикалов в их антисербском угаре, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Мария Захарова.

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