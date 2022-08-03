Москва, 3 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Погода в Москве с 8 августа будет умеренно тёплой. Об этом заявила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«В понедельник кратковременные дожди местами сохранятся, а потом погода будет умеренно теплой, когда днем будет порядка +24…+25 градусов тепла», — сказала Позднякова.

По её словам, жара, пришедшая в столицу 3 августа, спадёт, но «погода будет достаточно комфортной».