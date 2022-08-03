Уфа, , 12:05 — REGNUM Несколько жилых домов и музыкальная школа остались без холодного водоснабжения в Уфе. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Уфаводоканала.

Авария на сетях в Переславле-Залесском © ИА REGNUM

Сообщается, что на пр. Октября д. 50 специалисты устраняют утечку из колодца.

«В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 150 мм», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что без холодного водоснабжения временно останутся жилые дома на пр. Октября д. 44/1, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 50, 52/1, 52/2, 54, жилой дом по ул. 50 лет СССР д. 24, а также музыкальная школа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе жители одного из районов из-за коммунальной аварии остались без воды.