Чагчаран, Афганистан, , 12:04 — REGNUM В уезде Лал-ва-Сарджангал афганской провинции Гор неизвестные несколькими ударами ножа убили врача. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Близкие доктора рассказывают, что ночью 2 августа он намеревался направиться на полив своего поля. Когда мужчина вышел из хусейнии (хусейния — специальное помещение для церемоний праздника Ашура), его зарезали четверо неизвестных. Они добавляют, что тело врача было перевезено в Кабул, его похоронили в районе Умид Сабз в западной части Кабула.

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Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались предоставить информацию по этому поводу.

Также вечером 2 августа вооружённые люди на мотоцикле убили священнослужителя в административном центре Гора.